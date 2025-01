"Ripascimento inutile senza le scogliere"

Wwf, perplessità sul ripascimento libero senza scogliera a Montemarciano. "Abbiamo espresso da subito, nell’ambito della procedura di VIA, forte criticità sul progetto riguardo la scarsa efficacia degli interventi con ripascimento libero senza scogliere, concordando con i residenti ed operatori economici di Montemarciano, la minima riduzione del rischio idrogeologico nelle aree di intervento sul fiume Esino e l’impatto ambientale a carico del corso fluviale. Nel documento prodotto all’inizio del procedimento ha anche proposto di considerazione di soluzioni alternative più efficaci e meno impattanti, frutto di approfondite e documentate valutazioni emersi dai migliori studi scientifici e non certo di aprioristiche prese di posizioni ideologicamente contrarie – spiegano - La Riserva Ripa Bianca, assieme alla Provincia di Ancona, hanno partecipato, come previsto dalla normativa vigente, alla procedura per la valutazione di incidenza, che ha stabilito le modalità di intervento per minimizzare l’impatto ambientale, accettate dalla Regione Marche dal Provveditorato alle Opere Pubblicche, che saranno oggetto di un monitoraggio per il loro rispetto. Il WWF Marche e la Riserva Ripa Bianca hanno sempre operato nell’ambito di procedure di autorizzazione degli interventi come previsto dalla legge e secondo i propri fini statutari".