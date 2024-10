"Ripopolare il centro storico della città". Il Comune partecipa a ’Borgo Accogliente’

"Ripopolare il centro storico di Fabriano di attività commerciali e turistiche per rendere Fabriano più attrattiva e accogliente" la mission della giunta Ghergo che per questo annuncia la partecipazione al bando regionale ‘Borgo Accogliente’ con il progetto "C_entro!". Gli interventi previsti "saranno realizzati solamente in caso di finanziamento regionale" precisano dal Comune e si concentrano principalmente su tre aree: "gli edifici di proprietà comunale in piazza del Comune, lo chalet all’interno del parco Regina Margherita e l’immobile denominato ‘mercato coperto’", spazi questi ultimi due a oggi senza un gestore. "Nel parco Regina Margherita l’attenzione si concentrerà sullo chalet. Sono previsti lavori di ripristino della copertura della pagoda, il rifacimento delle impermeabilizzazioni dei porticati laterali, la rivisitazione dell’impianto elettrico e il ripristino degli intonaci nell’area seminterrata.Inoltre, verranno riqualificate le sedute semicircolari in pietra circostanti la struttura e adeguati gli impianti fognari per garantire la piena funzionalità dell’edificio, pronto ad ospitare nuove attività una volta completati i lavori. Uno degli elementi centrali del progetto ‘C’entro!’ è rappresentato dal sostegno economico per favorire l’apertura e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali nel centro storico. Per stimolare l’insediamento di queste attività all’interno degli edifici ristrutturati, il Comune ha previsto l’erogazione di un voucher a fondo perduto, calcolato in base alla metratura dei locali, con un contributo massimo di 15mila euro per locali fino a 40 metri quadrati, 30mila per locali tra 41 e 100 mq, 40mila euro per locali tra 101 e 300 mq, e 55mila euro per superfici superiori a 300 mq, come nel caso del mercato coperto e dello chalet. Diversi imprenditori locali e cooperative sociali – rimarcano dalla giunta Ghergo - hanno già aderito al progetto, rispondendo agli avvisi pubblicati dal Comune di Fabriano a settembre. L’approccio integrato, che vede la collaborazione tra pubblico e privato, rappresenta un modello virtuoso di rigenerazione urbana, capace di rispondere alle sfide contemporanee e di rilanciare l’economia locale". Il progetto prevede un investimento complessivo di 550mila euro, di cui 500mila sarà erogato dalla Regione in caso di approvazione e l’erogazione del voucher a fondo perduto previsto dal Comune sarà subordinata alla vittoria del bando.

Sara Ferreri