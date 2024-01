Ripuliti i giardini della Rocca dopo le segnalazioni e le foto choc: ma c’è ancora da fare

I sottopassi di Senigallia sono stati puliti di nuovo, ma nei Giardini della Rocca c’è ancora da fare. La battaglia per scoraggiare l’inciviltà non sarà di semplice soluzione, gli interventi di pulizia richiedono tempo, ma sono indispensabili in attesa di un’illuminazione pubblica più efficace e di nuove telecamere.

Nel corso di queste festività natalizie alcuni cittadini hanno manifestato il proprio disappunto nei confronti di coloro che hanno scambiato luoghi pubblici per discariche a cielo aperto. Gli appelli non sono caduti nel vuoto, l’assessore all’Ambiente Elena Campagnolo ha ribadito attraverso le pagine del Carlino l’impegno dell’amministrazione nella lotta contro il degrado grazie ad interventi concreti come l’installazione di luci in alcune zone nevralgiche del centro e di un sistema di videosorveglianza. Le telecamere saranno sistemate, con ogni probabilità, nei sottopassi per scoraggiare qualsiasi forma di atto vandalico. Gli addetti hanno nuovamente tirato a lucido alcune zone frequentemente colpite dal degrado come il sottopasso della Penna ed i parcheggi di viale Leopardi. Nei Giardini della Rocca Roveresca invece servirà una pulizia ancor più dettagliata.

Gli amministratori raccomandano attenzione a cittadini e turisti, anche se molto spesso gli appelli non sono stati ascoltati visto che anche le aiuole nei pressi del museo archeologico sono piene di cartacce e rifiuti.

Se nelle vie limitrofe del lungomare sono soprattutto le foglie a richiamare l’attenzione degli operatori, un’altra zona nel quale si manifestano episodi di scarso rispetto per l’ambiente è quella dei giardini Anna Frank. Nelle ultime settimane alcune buste di spazzatura sono state rinvenute anche su strade di campagna, nelle colline più vicine alla città. Un problema serio che può essere ridotto con un pizzico di senso civico in più.

Nicolò Scocchera