Riscaldamento globale: parola agli esperti

Temperature che si alzano, desertificazione, eventi meteorologici estremi che mettono in crisi intere regioni. Isole e città costiere che rischiano di finire sott’acqua, luoghi che vengono dichiarati non più compatibili con la vita umana dove fino a qualche anno fa c’erano insediamenti e metropoli.

La tecnologia può però rappresentare una buona soluzione alla crisi energetica. Sono questi gli argomenti di cui discuteranno sabato alle ore 10 nell’aula magna con gli studenti del Liceo Medi di Senigallia, in un invito aperto a tutta la cittadinanza. Relatori dell’incontro il prof. Giorgio Turchetti, docente del corso Modelli e Metodi Numerici per la Fisica per la laurea magistrale in Fisica della Università di Bologna che tratterà l’argomento "Crisi energetica e cambiamenti climatici" e l’ingegnere Federico Rocchi, responsabile del Laboratorio Enea per la Sicurezza degli Impianti nucleari, che parlerà dei reattori SRM mettendo in evidenza le prospettive e il possibile ruolo dell’ Italia.

Il convegno è organizzato dall’Associazione Augusto Bellanca-ODV con la collaborazione dell’ Associazione Sena Nova e la partecipazione del Liceo Scientifico "Medi" di Senigallia.