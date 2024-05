"Rischio zanzare nel bypass di Rfi"

"Rischio proliferazione della zanzara nelle incompiute Rfi. Nel nuovo tracciato del bypass un ristagno d’acqua che sembra una palude". Sono le parole utilizzate dal capogrupo di Ancora, Vola e Riformisti per Falconara Marco Baldassini, dietro segnalazione di alcuni cittadini, per invitare l’amministrazione "a fare meno chiacchiere e più fatti", dice. "Segnalai il problema della necessità di sfalcio dell’erba nelle aree verdi espropriate da Rfi a Villanova già circa 5 anni fa per evitare il proliferare di insetti e non solo – aggiunge –. La mia segnalazione portò all’emissione di una ordinanza sindacale per la tutela della salute pubblica, cui nessuno ha ottemperato e neanche il Comune si è prodigato ad eseguire la pulizia forzosa. Cosa invece fatta su aree private con in corso procedure giudiziarie con il rischio di non vedersi rimborsata la spesa sostenuta". Per Baldassini, oggi "oltre alla presenza dei cinghiali, il problema da affrontare è il grande ristagno di acqua piovana che si nota transitando sul ponte Baldelli della SS16. Per l’amministrazione e i suoi assessori molto probabilmente il problema del proliferare di ratti, zanzare e insetti è di secondo piano".