Rissa a due velocità in corso Mazzini, indagini in corso dopo violento episodio tra giovani nordafricani e dipendenti di una pizzeria

Una rissa a due velocità e con altrettanti momenti di intensità quella scoppiata in mezzo alla gente venerdì poco dopo le 19,30. Quando la prima parte dei fatti sembrava potersi concludere tranquillamente e senza conseguenze apparenti come poi in realtà si è verificato, la ritorsione per il torto subìto ha determinato il patatrac. Saranno le indagini e gli elementi raccolti dai carabinieri a stabilire l’esatto andamento del violento episodio avvenuto in corso Mazzini a due passi dalla Fontana delle 13 Cannelle; intanto però è possibile ricostruirne l’antefatto e lo svolgimento dei fatti, come accennato in precedenza, divisi in due momenti differenti. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, il primo momento di tensione si è verificato non in corso Mazzini, ma nell’attigua e minuscola via Benincasa dove si trova una pizzeria, gestita da alcuni anni dai titolari della cremeria food Rosa. A causare l’episodio di cronaca sarebbero stati i minorenni di origine maghrebina nei confronti di uno dei dipendenti dell’attività commerciale. Ci sono stati attimi di tensione e di violenza, ma l’arrivo della pattuglia appiedata della polizia locale dorica sembrava aver messo fine alla disputa. Poteva finire lì, ma evidentemente l’aggressione riservata al dipendente della pizzeria non poteva passare inosservato da parte dei suoi sodali. Sempre stando alle informazioni raccolte, il fatto avrebbe assunto i caratteri della mega rissa quando dall’interno di Rosa sarebbero usciti alcuni colleghi della persona infastidita e poi aggredita nel vicolo attiguo. Un’onta che non poteva passare inosservata. Gli inquirenti, raccolte le testimonianze dei presenti, hanno confermato che i giovani nordafricani, quanto meno alcuni di loro, erano alterati al momento di dare inizio ai fatti prima che tutto degenerasse. In pochi secondi c’è stato un vero e proprio fuggi fuggi nella zona. Erano tantissimi i clienti seduti da Rosa e nelle attività commerciali vicine vista l’ora piena dell’aperitivo. La scena è stata ripresa nel suo complesso e in ogni minimo dettaglio. Ci sono anche molti video privati. Sono volati tavolini, sedie, bicchieri. Violenza inaudita.