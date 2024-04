Ristopro, numeri da sogno. Ai playoff col record di punti

Quinta vittoria consecutiva, derby e quinto posto blindato a una giornata dal termine della regular season per una Ristopro che contro Jesi ha dimostrato di essere una formazione di alto livello. Domenica, ultima gara di campionato, i cartai saranno di scena in trasferta contro il San Vendemiano con i giochi fatti per quanto riguarda la sua classifica, ai playoff non avranno il fattore campo a loro favore e il 5 maggio affronteranno in trasferta la quarta del girone A che sarà o la Gemini Montecatini o Avellino. I ragazzi di coach Niccolai, viste le ultime positive apparizioni con il ritorno di Granic e Bandini sicuramente potrebbe dire la loro vista anche una crescita incredibile da quando è arrivato il coach toscano.

Domenica i cartai hanno conquistato la 13esima vittoria nel girone di ritorno eguagliando la formazione Jesina. Da metà gennaio la Ristopro ha fatto registrare una crescita incredibile risultando il miglior attacco del girone con 86,4 punti e prima ai rimbalzi (41 di media). Nel derby Fabriano sotto i tabelloni ha sovrastato gli ospiti dando il meglio di sé con la coppia Giombini-Gnecchi. "Da fabrianese (Gnecchi, 12 punti e 9 rimbalzi)) – afferma coach Niccolai - aspettava molto questa partita, ha rappresentato i tifosi sul parquet ed è stato l’emblema della vittoria. Gli ho dato fiducia facendolo partire in quintetto, perché sapevamo che avrebbe potuto darci energia difensiva e atletismo". Ha confermato il magic-momento capitan Nicolas Stanic 15 punti (4 triple, e 9 assist) che ha preso per mano la squadra nel momento di difficoltà e la trascinata alla vittoria.

"È stata un’emozione – commenta commosso Stanic a fine gara che fra un po’ compirà 40 anni e quasi sicuramente dirà addio al basket giocato – e una festa della pallacanestro marchigiana. Una partita indimenticabile, come fu all’andata quando perdemmo, perché siamo due buonissime squadre e vanno fatti i complimenti a entrambe. Siamo contenti del nostro percorso nel ritorno, che chiudiamo da imbattuti in casa. Per il senso di appartenenza che si è creato, sono orgoglioso della squadra. Non so cosa accadrà finita la stagione, ma volevo lasciare l’immagine di una persona che ha dato tutto per questa città in cui ho trascorso sei anni della mia vita e dove è nata mia figlia".

Angelo Campioni