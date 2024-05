Ristopro si tuffa a Roseto. Con l’adrenalina a mille

Un quarto di finale stravinto (3-1) contro la Gema Montecatini per una Ristopro che ha messo in campo una squadra che sa difendere ottimamente e finalmente con un Bedin in gran spolvero protagonista a tutto campo con 20 punti (9/13 da due, 2/3 ai liberi), 7 rimbalzi, 2 stoppate, 1 recupero, 1 assist e 5 falli subiti per 26 di valutazione nella vittoria di domenica sulla Gema Montecatini che ha portato i cartai a raggiungere le semifinali. Oggi con inizio alle ore 19 in gara -1 i ragazzi di coach Niccolai affronteranno in trasferta la Liofilchem Roseto. Gli abruzzesi che hanno sconfitto (3-1) Sant’Antimo cercheranno in tutti i modi di vincere e far sognare i propri tifosi. Fabriano ci ha abituato ad imprese impossibili anche in trasferta sicuramente a Roseto si affronteranno due squadre in salute. Le due società si ritrovano, dopo le due gare di regular season, e soprattutto dopo la semifinale di un anno fa, quando i fabrianesi vinsero la serie per 3-1 contro la Liofilchem. Roseto nella prima fase del campionato si è classificata prima nel girone B al termine delle 34 giornate, confermando costanza e continuità di rendimento per tutta la stagione. L’addio a stagione in corso di Mitchell Poletti non ha minimamente condizionato il cammino vincente della squadra di coach Franco Gramenzi, rinforzata dall’arrivo di due ex biancoblù come Andrea Petracca ed Elhadji Thioune. Miglior realizzatore nei playoff di Roseto è il terzo ex Ristopro, Marco Santiangeli (14.0 punti, 38% da tre), che ha ritoccato le sue cifre offensive rispetto alla prima parte del torneo. Un altro atleta in grande ascesa in attacco è l’ala Vincenzo Guaiana (13.3 punti, 5.8 rimbalzi), che compone il pacchetto di ali insieme ad Alessio Donadoni (9.0 punti, 60% da due) e Andrea Petracca. Ottime le prestazioni del greco Vangelis Mantzaris (13.0 punti, 5.3 assist), vincitore due volte dell’Eurolega con l’Olympiacos e miglior assist-man coadiuvato in regia da Giordano Durante, classe 2000 che era agli ordini di Gramenzi in A2 a Latina. Sotto canestro spadroneggia l’ex Ozzano Dimitri Klyuchnyk (11.0 punti, 7.0 rimbalzi), con Georges Tamani e Elhadji Thioune come principali alternative.