"Rivivi 700", Osimo torna al passato Cortei, rievocazioni e prodotti tipici

Torna a Osimo "Rivivi 700", un grande evento con spettacoli, figuranti, cortei, rievocazioni di momenti di vita quotidiana, animazione e musica con i sapori dei prodotti tipici per le vie del centro storico alla scoperta dei tesori segreti della città settecentesca.

L’appuntamento è per venerdì e sabato ma quest’anno c’è anche l’anteprima giovedì. Ricchissimo il programma: giovedì alle 21.30 serata di anteprima appunto con il concerto barocco dell’ensemble "I servi di Maria" nella cattedrale di San Leopardo. Venerdì dalle 18.30 in piazza Boccolino stand gastronomici e "Le piazzette dei mestieri e dei sapori", in piazza del Comune mercato artigianale e agricolo e alle 21.15 e 21.50 cambio della guardia delle milizie provinciali mentre piazza Boccolino dalle 20.30 sarà colorata con la musica popolare del Duo Acefalo. Dalle 21 per le vie del centro animazione su trampoli a cura di Lorenzo Piergigli e poi "Sotto la maschera", estratto dello spettacolo dell’istituto comprensivo "Fratelli Trillini". In serata da piazza Marconi a piazza del Comune "Il carro di San Vittore e il giuoco della Bandiera", il corteo storico e poi Palio dei Terzieri in collaborazione con l’Atletica amatori Osimo".

In programma "Drappi titanici oltre confine", esibizione in singolo del gruppo sbandieratori "Federazione balestrieri Sammarinesi". Sabato dalle 19 da piazza Marconi a piazza Duomo rievocazione della consegna della fiamma in onore di Santa Tecla, alle 21 al battistero San Giovanni rievocazione di un battesimo nobiliare e dalle 21 nell’atrio del palazzo comunale Gran Ballo in onore del conte Francesco Guarnieri, a cura dell’Accademia di Danze Ottocentesche con l’accompagnamento musicale de "I servi di Maria".

Alle 22 in piazza "Una moglie su misura", atto unico tratto da Molière poi corteo storico in notturna per i festeggiamenti in onore del terziere vincitore. Gran finale davanti al duomo con "Il ballo dell’insegna". Alla presentazione in Comune ieri l’assessore al Turismo Michela Glorio, il presidente della Cna di Ancona Sud Andrea Cantori e per l’associazione Gli Alfieri della storia Niccolò Duranti e Edoardo Cintioli. La Cna ha promosso anche una raccolta fondi tesa a realizzare i costumi storici della rievocazione attraverso l’opera del dipartimento moda dell’istituto superiore "Laeng-Meucci".