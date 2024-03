Rocca Roveresca. Una nuova luce contro chi sporca

Da ieri sera la Rocca Roveresca splende anche di notte ed i prossimi interventi riguarderanno il Palazzo del Comune ed il Foro Annonario.

Nella giornata di giovedì si sono conclusi i lavori di illuminazione di uno dei monumenti simbolo della spiaggia di velluto, un’operazione pensata per valorizzare la bellezza, soprattutto nel lato orientale, dell’imponente fortezza che domina Piazza del Duca.

L’opera è stata realizzata dal Consorzio Edil. Art. di Senigallia che si è aggiudicato l’incarico con un ribasso del 15,99% sul prezzo a base di asta.

La Rocca Roveresca è rimasta al buio per molti anni, di certo questo intervento cambia radicalmente il volto di una delle zone nevralgiche del centro storico. Da sempre animata da bambini e famiglie durante il giorno, negli ultimi mesi Piazza del Duca è tornata ad essere un punto di ritrovo anche per i giovani, soprattutto nelle ore serali del weekend.

Il cerchio si chiuderà con altri interventi di illuminazione pubblica al Foro Annonario ed in Piazza Roma, quest’ultima operazione riguarderà nello specifico il Palazzo del Comune.

Oggi però la protagonista è la Rocca Roveresca, un monumento che identifica Senigallia e la sua storia. La bellezza artistica della fortezza potrebbe diventare un punto di svolta per proteggere l’area circostante dall’inciviltà di alcuni. Nei mesi scorsi infatti, i giardini sottostanti sono stati presi di mira da soggetti che di certo non hanno a cuore l’ambiente: rifiuti di ogni tipo lasciati sul prato, spazi verdi scambiati per latrine o discariche a cielo aperto, un pessimo biglietto da visita per la città nonostante i frequenti interventi di pulizia. "La nuova illuminazione può aiutarci a preservare il verde urbano, è quello che mi auguro – afferma l’assessore all’Ambiente Elena Campagnolo -. Non ci siamo mai rassegnati ad accettare questi episodi, gli operatori si impegnano ogni giorno per tenere pulita la città ed in tutta onestà credo che i nostri sforzi stiano dando dei frutti. La percezione è che la città sia più pulita, ovviamente però non ci accontentiamo, possiamo migliorare. Senigallia deve essere un gioiellino, la cura del nostro patrimonio culturale va di pari passo con quella del verde urbano senza dimenticare la sicurezza – continua Elena Campagnolo -. Molti cittadini hanno paura di transitare nei Giardini della Rocca Roveresca nelle ore serali, con uno spazio ben illuminato la situazione può cambiare".

Nicolò Scocchera