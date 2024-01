Rolfini, si attende solo l’ok del Vicenza. L’Ancona a caccia di un centrocampista

Lo scrivono anche a Vicenza: Alex Rolfini verso l’Ancona. L’attaccante che ha vestito la maglia dorica due anni fa realizzando 18 reti e che è stato richiesto dalla società di Tiong e Canil, naturalmente con il pieno benestare di Gianluca Colavitto, sarebbe già d’accordo per tornare ad Ancona. Per lui sarebbe pronto un contratto biennale e le parti, cioè il giocatore e il suo procuratore da una parte, e il diesse Francesco Micciola per l’Ancona dall’altra, sarebbero già d’accordo su tutto. Si attenderebbe dunque solo l’ok da parte del Vicenza che starebbe ragionando sull’offerta ricevuta dall’Ancona. Mancherebbe solo l’ok dalla società berica, che contemporaneamente sta cercando un sostituto di Rolfini. L’attaccante di Portomaggiore, lanciato dall’Ancona due anni fa in una stagione scoppiettante, era atteso in città già ieri, evidentemente serve almeno un giorno in più.

"Non dire gatto finché non ce l’hai nel sacco", dice il detto, e visto anche che di gatti a Vicenza se ne intendono assolutamente, bisognerà aspettare ancora. Ma l’impressione è che il cobra arriverà e lo farà in tempo utile per vederlo già in campo domenica nel big match contro il Cesena. Per il resto sul mercato che chiuderà il 1 febbraio l’Ancona è pronta a muovere altre pedine. In uscita ci sono ancora Peli, Nador e Marenco: anche quest’ultimo non è stato convocato per la partita di Pineto, anche lui ha le valigie sulla porta in attesa di destinazione. Dopo le uscite di Dutu, Kristoffersen, Gavioli e Mattioli, la società attende quindi di sistemare anche Peli, Nador e Marenco, tre ulteriori uscite che darebbero spazio non solo alle due entrate "importanti" e battezzate anche da patron Tiong, ma anche a un eventuale ultimo affare, visto che l’ingresso di D’Eramo nella lista dei 24 è andato a prendere il posto dello sfortunato Macchioni.

All’Ancona, però, serve soprattutto un centrocampista di spessore, in grado di ricoprire più ruoli, playmaker ma anche mezzala e i nomi circolati finora sono quelli dell’ex Ancona Andrea Delcarro e dell’ex Matelica Riccardo Calcagni, il primo in forza al Rimini e il secondo al Novara. L’impressione, però, è che il primo, proposto all’Ancona, non abbia ricevuto l’ok dello staff tecnico che, d’altra parte, due anni fa non lo aveva confermato, mentre sul secondo ci sarebbe la difficoltà dovuta al fatto che il giocatore è un punto fermo del Novara che non vuole cederlo. Micciola, che starebbe dando la precedenza alla trattativa per Rolfini, potrebbe avere in serbo qualche sorpresa. Sarà Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola l’arbitro di Ancona-Cesena in programma domenica, con lui gli assistenti Matteo Pressato di Latina e Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2, quarto ufficiale Giorgio Bozzetto di Bergamo.

Giuseppe Poli