Ruba nel negozio: bloccato dagli agenti

Arraffa 450 euro dalla cassa in un’attività che vende bevande ma viene bloccato dal personale e arrestato dai poliziotti per furto con destrezza. Si tratta di un 45enne pugliese residente in quella regione ma di fatto senza fissa dimora. Ieri è comparso davanti al giudice che nel convalidare l’arresto ha disposto divieto di dimora a Jesi. Tutto è iniziato lunedì pomeriggio in via Gallodoro dove è approdato personale della squadra di polizia giudiziaria del commissariato allertato dal titolare di una rivendita di bevande che aveva notato un ammanco in cassa. Pochi minuti prima il dipendente aveva servito una cliente verificando che in cassa vi erano solo banconote da 50 euro, in tutto 450 euro. Ma mentre serviva un’altra cliente, si è accorto che la cassa era vuota e contestualmente notava l’uomo, mai visto prima, che cercava di fuggire dall’uscita posteriore. Il dipendente ha subito intimato al malvivente di fermarsi e allertato il titolare del locale. All’arrivo degli agenti il 45enne pugliese aveva oltre 6mila euro in contanti e mentre usciva dalla volante ha perso una banconota da 50 euro. In commissariato è stato trovato in possesso di altri 450 euro, suddivisi in banconote da 50, che l’uomo aveva nascosto tra i pantaloni e il corpo. La somma è stata restituita ai titolari e il 45enne pluripregiudicato è stato arrestato.