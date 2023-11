Ruba un monopattino in strada. Ladro identificato e denunciato

Vede un monopattino in strada e se ne appropria: denunciato dai carabinieri della stazione di Fabriano. È avvenuto nei giorni scorsi, quando un fabrianese di 25 anni è stato beccato dai militari e denunciato per furto con destrezza. Tutto è iniziato quando un ventenne del posto ha denunciato ai carabinieri il furto del monopattino, che aveva per un attimo appoggiato a un lampione. Segnalato il caso ai militari, grazie alle testimonianze e a una serie di accertamenti, l’autore è stato identificato. Successivamente, il 25enne è stato sorpreso alla guida del monopattino e alle domande dei carabinieri non ne ha saputo spiegare la proprietà. Il monopattino è stato poi riconsegnato dai militari al proprietario, mentre il 25enne è stato denunciato per furto con destrezza. I carabinieri della compagnia di Fabriano hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in tutto il fine settimana, nelle ore serali e notturne, con più pattuglie in divisa e una in borghese. Di notte in via Dante, un 40enne fabrianese è stato sorpreso mentre circolava con l’auto a zig-zag. Fermato dai carabinieri, l’uomo si è rifiutato di sottoporsi all’etilometro. È stato denunciato, gli è stata ritirata la patente e l’auto sequestrata. Sempre i militari del nucleo radiomobile, a Cerreto d’Esi in questo caso, in piena notte hanno fermato un mezzo per un controllo. Visto il nervosismo, gli occupanti sono stati sottoposti a una perquisizione personale: in un caso un fabrianese trentenne aveva addosso cinque grammi di hashish. Il giovane è stato segnalato alla prefettura di Ancona come assuntore di stupefacenti.