Rubati fiori e piante alle tombe nel cimitero. Lanciato l’allarme: "Furti vergognosi"

"Sono diversi giorni che ci vengono sottratte dal cimitero delle piantine fiorite, estirpate o addirittura con tutto il vasetto". L’allarme arriva dal cimitero di Cupramontana dove nell’ultimo periodo si sono intensificati i furti. La segnalazione arriva dai cittadini che sperano nella videosorveglianza indicata nei cartelli all’ingresso. Una di loro aggiunge: "È una cosa vergognosa, non per il valore economico, rubare dei fiori dal cimitero per piantarli nel proprio giardino mi sembra veramente squallido"