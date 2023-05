Rubini e la sinistra spaccata "Quando si fa di tutto per perdere"

"Quando si fa di tutto per perdere". È criptico il commento di Francesco Rubini, candidato sindaco di Altra Idea di Città e unico consigliere comunale esterno ai due blocchi che hanno polarizzato il voto dividendo la città. Prima del ballottaggio lo stesso Rubini aveva rispedito al mittente qualsiasi responsabilità per un’eventuale vittoria della destra ad Ancona a causa del mancato appoggio diretto a Ida Simonella: "Abbiamo avanzato disponibilità e proposte di apertura in tutte le lingue a partire dai nostri temi fondamentali _ ha detto Rubini ieri dopo l’esito del voto _ . La persistente cecità politica del centrosinistra non ha permesso alcuna mediazione. Nonostante ciò, come nella nostra tradizione, abbiamo dato indicazione di votare contro la destra. Ciò non è bastato a convincere i cittadini stanchi di una politica arrogante e senza visione. Adesso sarà lungo il lavoro della ricostruzione. Noi saremo ai nostri posti dentro e fuori il consiglio comunale per l’alternativa che serve".

C’è delusione in tutta la coalizione di centrosinistra, ma è chiaro che la palma spetta al Partito Democratico, che comunque dopo il voto del primo turno resta il partito più votato della città con oltre 20mila preferenze: "Sapevamo che la partita di Ancona sarebbe stata combattuta – è il commento della segretaria regionale Dem, Chantal Bomprezzi – Viviamo ancora la scia delle scorse politiche, tenuto conto che è trascorso troppo poco tempo dall’insediamento della segretaria nazionale. Il risultato di Ancona ci suggerisce ancora di più di continuare a porre l’accento sulla necessità di ampie alleanze e ci impegneremo in questo senso per le sfide che ci attendono con le elezioni amministrative già nel 2024. Il Partito Democratico sta registrando un nuovo corso, siamo fiduciosi. Attendiamo che tutti i circoli e le federazioni provinciali discutano con la massima attenzione per comporre l’analisi del voto per poi ripartire con nuovo slancio. Un sincero ringraziamento va a Ida Simonella, al Partito Democratico locale, alle forze di coalizione, a tutte le candidate e candidati e tutte e tutti coloro che si sono dati veramente da fare per questo appuntamento elettorale".