Sabatini dal presidente Mattarella: ecco i nodi delle imprese

Il punto sul lavoro delle Camere di Commercio Italiane, il loro impegno sull’attuazione del Pnrr nel supporto alle imprese nella doppia transizione (energetica e digitale), l’internazionalizzazione e il mercato del lavoro. Questi i nodi al centro dell’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e una delegazione dell’ufficio di Presidenza di Unioncamere a cui ha preso parte, col presidente Andrea Prete e il segretario generale Giuseppe Tripoli, anche Gino Sabatini in qualità di Vice Presidente di Unioncamere. La delegazione ha illustrato al Capo dello Stato le iniziative e gli obiettivi del sistema camerale in questa fase particolarmente impegnativa per l’economia nazionale che vede le Marche resistere e agire per contrastare le diverse criticità susseguitesi in questi anni. Prete ha toccato tutti i temi strategici per le Camere di commercio, dalla digitalizzazione alla green economy, all’imprenditoria giovanile e femminile, fino alla semplificazione di cui il Sabatini ha la delega, come spiegato dal vertice di Unioncamere al presidente Mattarella.