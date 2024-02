Saltarelli premiato al Casco d’Oro: "E’ un sogno"

Simone Saltarelli festeggia con un ambito riconoscimento un 2023 magico e si guadagna la riconferma per difendere il titolo nel 2024. Il motociclista senigalliese, 38 anni ma nessuna voglia di mollare, nei giorni scorsi è salito sul prestigioso palco del Casco d’Oro, l’annuale riconoscimento della storica rivista MotoSprint, che premia i campioni della stagione precedente.

E tra Pecco Bagnaia e gli altri iridati del motomondiale, c’era anche il senigalliese, che nel 2023 si è aggiudicato il Mondiale Endurance della categoria SuperStock. "Quando ero bambino non so quante volte ho sognato di salire su un palco con i campioni iridati del motociclismo – sottolinea – e stavolta c’ero per davvero. Un sogno si è realizzato". Sogno che potrà essere vissuto di nuovo: Saltarelli infatti è stato riconfermato dal team francese 33 Louit April Moto e dunque nel 2024 correrà di nuovo su Kawasaki nella rassegna iridata Endurance, che prevede gare anche di 24 ore come quella storica di Le Mans. Saltarelli sarà anche alla corsa francese, dove lo scorso anno si è gareggiato davanti a 78.000 spettatori.

Si correrà anche in un altro luogo sacro del motorismo, il circuito belga di Spa Francorchamps, dove la tradizionale gara di 24 ore nel 2024 sarà ridotta ad 8: ma non sarà certo un Mondiale Endurance più facile, visto che è stata inserita pure una prova giapponese a Suzuka, mancante nel 2023. "Sono gare faticose, si corre per 24 ore ed anche di notte – ammette Saltarelli – ma nelle quali mi trovo sempre meglio. Tutti quegli sportivi lungo il circuito che ti incoraggiano, aiutano a farti riprendere anche le forze che non hai". Le gare del Mondiale Endurance si corrono di volta in volta con 3 piloti per team che si dividono senza sosta le 24 (od 8) ore: Saltarelli non avrà più come compagni Gamarino e Calia con i quali lo scorso anno vinse il Mondiale ma il debuttante Ferroni e i francesi Antiga e Sanchis (uno sarà riserva). Il pilota non correrà soltanto nel Mondiale Endurance ma, come già negli anni scorsi, pure col team di Francesco Nucci e una moto Honda sarà al nel Campionato Italiano Velocità col quale inizierà la stagione: la prima prova infatti è prevista il 6-7 aprile a Misano Adriatico.

a. p.