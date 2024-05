Salute, domani torna il "Glicobus"

Il "Glicobus" torna nella cittadina di Sassoferrato. L’iniziativa itinerante finalizzata a sensibilizzare i cittadini sui problemi legati al diabete e alle malattie metaboliche e vascolari ad esso connesse si terrà domani in piazza Bartolo, dalle 9 alle 12. Con il Patrocinio del Comune di Sassoferrato, l’iniziativa si concretizza grazie all’impegno dell’Atd Fabriano, al sostegno della diabetologia con i suoi professionisti a disposizione per il Glicobus e alla collaborazione con Fand Associazione nazionale diabetici, Atdm associazione tutela diabetico regionale, Croce azzurra e Ast Ancona. "L’evento – spiegano dal Comune - costituisce un’occasione particolarmente utile per quanti intendono controllare i propri livelli di glicemia e di pressione sisto-diastolica. Un appuntamento importante, dunque, in particolar modo sotto il profilo della prevenzione, che consentirà ai cittadini non soltanto di sottoporsi gratuitamente ai citati controlli, ma anche di misurare la circonferenza vita, verificare l’indice di massa corporea "Bmi" e rivolgere al personale sanitario i quesiti relativi al corretto stile di vita e di tipo alimentare".