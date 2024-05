Salvata dai passanti. Botte davanti a tutti: condannato il compagno

Salvata dai passanti mentre il compagno la riempiva di botte in strada, sul lungomare. A febbraio l’uomo era stato arrestato da un tempestivo intervento dei carabinieri.

Lunedì, davanti alla giudice Francesca De Palma, l’imputato ha patteggiato la pena a due anni per maltrattamenti in famiglia e lesioni. E’ un anconetano di 44 anni. La vittima è una rumena di 40 anni finita in una struttura protetta. L’arresto lampo risale alla sera del 18 febbraio scorso, a Marina di Montemarciano. La coppia conviveva da tempo e le condotte violente, poi denunciate da lei, sarebbero andate avanti da marzo del 2023, quasi un anno. Quella sera era scoppiato un litigio per futili motivi e il 44enne aveva perso le staffe, forse anche perché aveva ecceduto con il bere. Così aveva iniziato a picchiare la donna che dopo i primi pugni era riuscita a fuggire di casa e raggiungere la strada. Arrivata sul lungomare aveva iniziato ad urlare disperata e le sue grida erano state udite da dei passanti che avevano chiamato subito il 112. Una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri di Senigallia era arrivata sul posto proprio mentre l’uomo continuava ad infierire sulla donna. Era stato ammanettato e portato via. La rumena era andata in ospedale per i lividi riportati. Lì aveva riferito di altri episodi passati e di un compagno particolarmente violento. In casa lui l’avrebbe spinta a terra e cadendo si era fratturata un piede. Nel patteggiamento, con pena sospesa, era difeso dall’avvocato Stefano Brugiapaglia che ha ottenuto per lui anche la rimessa in libertà (era ai domiciliari). I carabinieri di Falconara gli hanno notificato però la misura di sorveglianza speciale per un anno. Per la donna, dopo la denuncia, era scattata la procedura del codice rosso ed era stata allontanata dalla casa in cui viveva con il compagno.

ma. ver.