San Biagio e Ostra a un passo dalla festa

Due giornate alla fine della Seconda Categoria e lotta sempre più serrata in vetta nei gironi C e D. Nel gruppo D la vittoria del San Biagio nello scontro diretto contro il Loreto lascia gli osimani in testa e taglia fuori i lauretani: l’unica promozione diretta si decide tra San Biagio e FC Osimo, distanziate di due lunghezze. Ne rimane invece uno di punto di vantaggio all’Ostra nel girone C: la capolista pareggia, l’Argignano secondo vince e da -3 torna a -1: anche qui si tratta ormai soltanto di una lotta a due, le altre sono troppo lontane.

Clima turbolento in Aurora Jesi-Falconara, sospesa dall’arbitro, mentre in coda al momento è già retrocesso nel girone D da tempo il Colle 2006.

28esima Giornata. Girone C. Argignano-Leonessa Montoro 2-0; Aurora Jesi-OJ Falconara sospesa; Avis Arcevia-Ostra Calcio 0-0; Corinaldo-Terre del Lacrima 3-4; Monsano-Olimpia Ostra Vetere 1-0; Palombina Vecchia-Cupramontana 3-4; Rosora Angeli-Serrana 1933 1-0; Trecastelli-Le Torri Castelplanio 1-1. Classifica: Ostra Calcio 60; Argignano 59; Avis Arcevia 52; Olimpia Ostra Vetere 48; Terre del Lacrima, Cupramontana 46; Monsano 43; Corinaldo 42; Trecastelli 40; Le Torri Castelplanio 33; Palombina Vecchia 31; Serrana 1933 27; Leonessa Montoro 23; Rosora Angeli 21; Aurora Jesi 18; OJ Falconara 14 Prossimo turno. Cupramontana-Rosora Angeli; Le Torri Castelplanio-Aurora Jesi; Leonessa Montoro-Corinaldo; Olimpia Ostra Vetere-Avis Arcevia; Ostra Calcio-Trecastelli; Palombina Vecchia-Monsano; Serrana 1933-Argignano; Terre del Lacrima-OJ Falconara

Girone D. Risultati. Giovane Offagna-Colle 2006 1-0; GLS Dorica-Atletico Ancona 1-1; Nuova Sirolese-Candia Baraccola 2-0; Osimo Stazione Five-Europa Calcio 3-1; Piano San Lazzaro-FC Osimo 0-2; SA Castelfidardo-Ankon Dorica 1-1; San Biagio-Loreto 2-1; Villa Musone-Agugliano Polverigi 0-1. Classifica. San Biagio 63; FC Osimo 61; Loreto 57; Nuova Sirolese 55; SA Castelfidardo 52; Agugliano Polverigi 51; GLS Dorica 47; Ankon Dorica 44; Villa Musone 33; Osimo Stazione Five 30; Piano San Lazzaro 29; Candia Baraccola, Giovane Offagna (-1) 28; Atletico Ancona 22; Europa Calcio 21; Colle 2006 2. Prossimo turno. Ankon Dorica-Agugliano Polverigi; Atletico Ancona-Osimo Stazione Five; Candia Baraccola-Giovane Offagna; Colle 2006-SA Castelfidardo; Europa Calcio-Villa Musone; FC Osimo-GLS Dorica; Loreto-Nuova Sirolese; San Biagio-Piano San Lazzaro.

Andrea Pongetti