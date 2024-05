San Biagio sale in Paradiso, promozione e Coppa Marche

Un quartiere in Paradiso. Il risveglio di San Biagio, popolosa frazione osimana, è dolcissimo. Promozione della prima squadra dalla Seconda alla Prima Categoria, vittoria della Coppa Marche di Seconda Categoria, vittoria del campionato di serie C di calcio a 5 e della Coppa nella stessa categoria. Una società, l’Asd San Biagio, nata nel 1978 come società sportiva a supporto del quartiere e col sostegno delle famiglie. Sono trascorsi 46 anni, ma lo spirito resta lo stesso. "Se siamo qui oggi – ha detto il presidente, Gianni Cecati, in occasione dei festeggiamenti per una stagione memorabile – è grazie alle famiglie che ci supportano e ci consentono di andare avanti. È una cosa che mi riempie di orgoglio". Una festa bella, sentita e molto partecipata domenica mattina sul manto erboso dove il San Biagio ha conquistato la promozione e sancito il ritorno in Prima Categoria. C’era la dirigenza al gran completo della società, l’allenatore Marinelli, artefice di una cavalcata straordinaria e di un miracolo sportivo indimenticabile. C’era il sindaco Simone Pugnaloni che ha avuto parole al miele per il San Biagio e per l’occasione si è anche messo la sciarpa biancorossa al collo. Ma c’erano soprattuto i ragazzi, dai più piccoli del vivaio dei galletti ai ragazzi della prima squadra di calcio e futsal. Tutti uniti in un momento di festa a cui anche i cittadini di San Biagio non sono voluti mancare. Un traguardo importante, che getta le basi per il futuro. La società è in netta crescita, ha sempre più iscritti, fa del settore giovanile un vanto e un serbatoio per il futuro. I ragazzi sanno di essere in un ambiente sano e di poter crescere. "Indimenticabile quello che abbiamo vissuto quest’anno, speriamo di ripeterci". San Biagio è pronta a tagliare altri traguardi e a stupire ancora.