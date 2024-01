"Sanità, la conferenza dei sindaci commissariata dalla Regione"

"Commissariata dalla Regione Marche la conferenza dei sindaci Ast 2 Ancona". Lo denuncia il sindaco di San Marcello Graziano Lapi raccogliendo il malumore presente in Vallesina. "Come sindaco – evidenzia Lapi - mi corre l’obbligo di evidenziare come la conferenza dei sindaci sia stata di fatto esautorata dal suo ruolo, visto che la Regione non la riunisce dal giugno 2022 impedendole così di esercitare il ruolo assegnatole dalla legge nella gestione della sanità pubblica regionale. Sono oltre 18 mesi che ai sindaci di una provincia con oltre il 30% della popolazione della regione, viene impedito di occuparsi della sanità dei loro territori, nel consesso a questo preposto. Questo accade in una situazione in cui la sanità provinciale (e regionale) attraversa enormi difficoltà: dalla carenza di medici di medicina generale tanto che alcuni Comuni ne sono letteralmente sprovvisti e i propri cittadini debbono rivolgersi a medici di base dei paesi vicini, alla scarsità di personale dei distretti sanitari che portano ad una riduzione dei servizi sanitari di prossimità, alla mancanza cronica di personale delle strutture ospedaliere presenti in provincia".