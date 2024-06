"Sanità, situazione preoccupante e il sindaco pensa al raduno Harley"

Sanità, la situazione preoccupante scuote sindacati e minoranza: "Il sindaco ha altre priorità". Alla vigilia del 30esimo Raduno Harley Davidson per cui sono attese, da domani, 50mila persone, attraverso il capogruppo del Pd Dario Romano la minoranza accende i riflettori sul problema che riguarda la sanità dell’intero territorio. "Mentre il sindaco Olivetti si dedica a un vero e proprio tour tra i commercianti in vista del raduno Harley Davidson (ma non esistono un’assessora al turismo e uno alle attività economiche per questo?), un documento sulla disastrosa situazione sanitaria locale giace dimenticato sulla sua scrivania da settimane – spiega Dario Romano, capogruppo Pd - si tratta di un atto che fotografa la grave crisi che colpisce la nostra sanità, con la mancata attivazione di una casa di comunità e di un ospedale di comunità a Senigallia, la carenza di servizi socio-assistenziali di continuità in vallata, i problemi del nostro ospedale, le liste d’attesa interminabili. Un documento che chiederebbe alla Regione di attivarsi subito per dare le risposte che servono ai territori delle valli del Misa e del Nevola. La missiva, indirizzata alla Regione e all’assessore Saltamartini, dovrebbe essere condivisa da tutti i sindaci della vallata, Olivetti in primis, e dai sindacati. Tuttavia, da una riunione svoltasi ai primi di maggio con la partecipazione di tutti gli attori in causa, nulla è stato fatto".

Sul’argomento sono intervenuti anche i sindacati: "A seguito dell’incontro avvenuto il giorno 8 maggio con tutti i sindaci, con il coordinatore d’ambito Ats 8 dott. Mandolini e il direttore di Distretto Sanitario, dott. Marini, sollecitiamo la sottoscrizione del documento che in quella sede si è concordato di elaborare e sottoscrivere. Il sindaco di Senigallia convochi urgentemente tutti i soggetti interessati" spiegano le sigle sindacali Cgil, Cisl e UIl.