"Sant’Elia è stata abbandonata"

"Il Comune ci ha abbandonati". È il grido dall’allarme dei residenti della frazione Sant’Elia, piuttosto lontana in termini chilometrici e non solo dalla città della carta. "Vogliamo segnalare - rimarca Sergio Paladini a nome dei residenti - la situazione di degrado in cui versa la frazione. Qui manca la manutenzione ordinaria e straordinaria e così è a rischio la sicurezza dei residenti e di chi si passa. Ci preoccupa il pericolo rappresentato dal cipresso davanti al bar, già danneggiato da un incendio, in condizioni precarie. Ci preoccupano le aree attrezzate con panchine: sono in completo stato di abbandono, verde compreso. In quest’ultimo caso sono i residenti a farsi carico della manutenzione". "Senza parlare – aggiunge - delle condizioni dell’asfalto che peggiora giorno dopo giorno. Abbiamo chiesto più volte l’intervento del Comune che potrebbe effettuare un sopralluogo. L’ultima per il muro pericolante e transennato, tra il numero civico 22 e il 37 che allarma non poco chi si trova nelle vicinanze. Tutte le nostre richieste però sono cadute nel vuoto. L’unico interlocutore che ci ha dato attenzione è stata la consigliera comunale Chiara Biondi. Per il resto c’è stato solo un grande silenzio".