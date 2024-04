Sassoferrato Genga contro Real Cameranese: in palio c’è la vetta del girone Nella terz'ultima giornata del girone B di Prima Categoria, il big match vede Sassoferrato Genga contro Real Cameranese, separati da due punti. Nel girone C, la Passatempese affronta il Pinturetta. Classifiche serrate e sfide cruciali in vista della fase finale.