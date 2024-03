Sassoferrato Genga, è solo pari. Il Montemarciano ne approfitta

La capolista Sassoferrato Genga (girone B) non va oltre lo 0-0 a Marzocca. La squadra di Ricci ha un solo punto di vantaggio sul Montemarciano. Nel girone C vince per la Passatempese. 25esima giornata. Girone B. Pietralacroce-R. Cameranese 1-1, Castelleonese-Borghetto 0-1, Chiaravalle-Borgo Minonna 0-0, Falconarese-Castelbellino 1-3, Labor-Sampaolese 3-1, Montemarciano-Staffolo 1-0, Olimpia Marzocca-Sassoferrato Genga 0-0, Senigallia-Filottranese 5-2. Classifica: S.Genga 47; Montemarciano 46; R.Cameranese 43; O.Marzocca 41; Filottranese 39; B.Minonna, Pietralacroce, Castelleonese e Castelbellino 38; Borghetto 37; Sampaolese e Labor 30; Staffolo 24; Senigallia 22; Chiaravalle 18; Falconarese 14. Prossimo turno (6-7/04): Borghetto-Senigallia, B.Minonna-Olimpia Marzocca, Castelbellino-Labor, Castelleonese-Falconarese, Sampaolese-R.Cameranese, S.Genga-Montemarciano, Staffolo-Chiaravalle, Filottranese-Pietralacroce. Girone C. Oggi: Montemilone Pollenza-Cingolana. Ieri: Montecassiano-Vigor Montecosaro 0-1, Montecosaro-Elite Tolentino 1-1, Passatempese-Caldarola 1-0, Pinturetta-Castelraimondo 1-1, Porto Recanati-Esanatoglia 3-0, San Claudio-Camerino 1-0, Settempeda-Urbis 3-1. Classifica: Settempeda 58; V.Montecosaro 50; S.Claudio e Montecassiano 43; Passatempese 40; Castelraimondo 36; Portorecanati 35; E.Tolentino 31; Camerino 30; Montecosaro 28; U.Salvia 27; Cingolana 26; Montemilone, Pinturetta e Caldarola 23; Esanatoglia 14. Prossimo turno: Caldarola-Montecosaro, Camerino-Montecassiano, Castelraimondo-Passatempese, Cingolana-Porto Recanati, Esanatoglia-E.Tolentino, Pinturetta-Montemilone P., Urbis Salvia-S.Claudio, Montecosaro-Settempeda.