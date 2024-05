Sassoferrato, trova portafogli e preleva 250 euro: incastrata dalle telecamere

Sassoferrato (Ancona), 30 maggio 2024 - Furto scoperto a Sassoferrato: una 50enne del posto preleva dal bancomat 250 euro e poi si reca in un supermercato per fare la spesa. Nella fretta, dalla borsa, all’interno dell’esercizio commerciale, le cade il portafoglio. Una 40enne sassoferratese lo, lo raccoglie, lo apre e si impossessa dei soldi. Poco dopo, alle casse, consegna il portafogli a un addetto del supermercato. Quest’ultimo lo apre, verifica il nome sui documenti e avverte tramite microfono che il portafoglio è alle casse. La legittima proprietaria si precipita e verifica che non ci sono più i 250 euro. Sporge denuncia alla stazione di Sassoferrato dei carabinieri. Questi ultimi iniziano a indagare e acquisiscono i filmati del sistema di videosorveglianza interno. Le telecamere hanno immortalato tutta la dinamica, identificato la responsabile che hanno denunciato per furto.