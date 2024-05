Sbanda con l’auto e si schianta contro un palo della luce

Attimi di paura, ieri, alla Baraccola, quando un’auto è finita contro un palo della luce alla rotatoria di via Umani, nella zona industriale Sud di Ancona. È accaduto attorno all’ora di pranzo, verso le 14, quando una vettura, che stava percorrendo la Statale è finita improvvisamente contro un palo dell’illuminazione pubblica, abbattendolo. Quasi illeso il conducente, un 32enne di Ancona, che, per fortuna, se la caverà solo con qualche giorno di prognosi per trauma cranico. Ad ogni modo, pare che non sia in pericolo di vita. Una volta stabilizzato dai sanitari della Croce Gialla di Ancona, accorsi sul posto a sirene spiegate insieme alle pattuglie della polizia locale del Comando di via dell’Industria, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per tutti i dovuti accertamenti. Al momento, nessuna pista è esclusa, da un malore improvviso ad una distrazione alla guida, passando per l’asfalto reso viscido dalla pioggia. Saranno gli agenti – che hanno pure pensato a regolare il traffico – ad occuparsi della ricostruzione dell’esatta dinamica del sinistro. A mettere in sicurezza l’area, anche i vigili del fuoco. Inevitabili le code in quel tratto di carreggiata comunque sempre abbastanza trafficato.

n.m.