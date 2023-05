Scaricano divani in mezzo al verde della Valle Oscura di Castelfidardo

Hanno scaricato dei divani in Valle Oscura a Castelfidardo. Ignoti, invece che recarsi in discarica, si sono tramutati in autori di un vero e proprio reato scatenando l’indignazione di tanti fidardensi di passaggio. Il comune intensificherà i controlli tramite i vigili. Un problema che non riguarda solo la città della fisarmonica. Ragazzini stavolta hanno lasciato bivacchi a terra dopo la cena improvvisata nel sottopasso nei pressi della chiesa della Sacra Famiglia di Osimo. I residenti non ne possono più e chiedono aiuti, provvedimenti per arginare i comportamenti molesti dei giovanissimi che, soprattutto il sabato sera, sostano nei vicoli del centro e della periferia osimana. La stessa cosa succede ai giardini di Passatempo, come lamentato da alcuni residenti, e immondizia varia è rinvenuta ogni fine settimana anche ai centralissimi giardini di piazza Nuova, dove di recente sono stati vandalizzati i bagni pubblici oggetto di restyling. Nella vicina Loreto invece un gruppo di pendolari chiede aiuto al comune per gestire la situazione della sala d’attesa della stazione, dove all’alba si trovano a dover condividere gli spazi con persone "accampate" all’interno.