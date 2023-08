Scassinato un doblò Furti, sale l’allarme

Deve essere successo tra le 9.30 e le 11.30, l’altro ieri. E’ stato forzato e aperto un furgone bianco in via dei Castagni, a Numana. Rubati una motosega e uno zaino nero con attrezzi da lavoro. "Chiunque abbia visto qualcosa o risiede nella zona e ha telecamere che danno sulla strada, denunci per aiutarci a ritrovare il materiale", dice il proprietario sui social. In queste ore, ai carabinieri, che hanno già raccolto la segnalazione di furto degli arnesi che potrebbero essere utilizzati per scassinare case, sono arrivate tante denunce di movimenti sospetti nel periodo fiere.