Scattano i playoff: Camerano e Chiaravalle da leader

Chiaravalle non sbaglia nel match che vale il primo posto. La formazione di Fradi sfrutta il fattore campo vincendo contro Prato con otto reti di differenza. E nel fine settimana la formazione chiaravallese potrebbe anche chiudere la fase a orologio in testa alla classifica da sola. Chiaravalle scenderà a Marsala, mentre Camerano chiuderà in casa contro la Edilspi Mattroina. La Publiesse poi si concentrerà sui playoff promozione vista la qualificazione alle Final 6 che si disputeranno a Chieti dal 15 al 19 maggio, con Chiaravalle che si conferma sempre più come una realtà centrale nel panorama della pallamano italiana visto che anche la formazione maschile di A Silver si è qualificata per i playoff per la promozione in A Gold. A2 femminile (fase a orologio), quarta giornata. Edilspi Mattroina-Marsala 29-13, Publiesse Chiaravalle-Prato 29-21. Classifica: Chiaravalle e Prato 6; Camerano ed Edilspi Mattroina 2; Marsala 0. Prossimo turno. 28/04. Marsala-Publiesse Chiaravalle (ore 11), Camerano-Edilspi Mattroina (ore 18).