Scelto lo stadio di Civitanova per la finalissima. I Portuali contro Centobuchi per l’Eccellenza

E adesso c’è anche l’ufficialità. Atletico Centobuchi e Portuali Dorica, le due formazioni che lottano per l’ultimo posto disponibile in Eccellenza, saranno in campo per lo spareggio sabato, alle 16, al Polisportivo comunale di Civitanova Marche. Il comunicato del Comitato regionale, ieri, ha fugato ogni dubbio. L’impianto della città rivierasca è stato ritenuto il più idoneo a contenere il previsto (e notevole) afflusso di pubblico, sicché arriveranno in tanti da Monteprandone e Ancona a sostenere le squadre. L’Atletico, lo scorso weekend, ha superato 2-0 la Vigor Castelfidardo. I Dockers, invece, hanno battuto 3-2 il Sant’Orso, in un’epica rimonta allo stadio Del Conero contro i fanesi. Una vittoria che ha dato enorme carica all’ambiente anconetano e che permetterà ai Portuali, dopo due anni dalla finale persa col Chiesanuova, di riaffrontare il match che assegna una posizione nella massima categoria regionale. Dunque, nell’ambiente c’è grande voglia di riscatto contro una formazione, il Centobuchi, costruita per ambire a ben altri obiettivi. E invece i Portuali, passo dopo passo, hanno conquistato di nuovo lo spareggio tra le vincenti dei due gironi di Promozione e sono più che determinati nel provarci. La gara prevede, in caso di parità, i tempi supplementari. Laddove dovesse persistere il segno ics dopo 120 minuti, si andrà ai tiri di rigore. Già aperta, da oggi, la prevendita. I biglietti sono acquistabili presso la segreteria dello stadio Giuliani di Torrette, via Esino 122, dalle 17 alle 19 fino a venerdì. In alternativa il giorno della partita a Civitanova. È previsto l’ingresso gratuito per le persone con disabilità o invalidità, e loro accompagnatori, nonché gli Under 16. Giornalisti, arbitri e allenatori abilitati dovranno inviare una richiesta di accredito ad asdatleticocentobuchi@gmail.com (società prima nominata da sorteggio), ma resta a disposizione anche l’ufficio stampa dei Portuali Dorica per agevolare tale procedura, da effettuare entro e non oltre le 19 di venerdì 24 maggio. La febbre per la finalissima è già altissima.