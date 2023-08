Schianto al Coppo Sirolo: Icaro soccorre 18enne

L’ennesimo grave incidente si è verificato ieri mattina al Coppo di Sirolo. Un centauro di appena 18 anni, residente a Castelfidardo, è rimasto ferito nello schianto con una macchina all’incrocio con la Direttissima del Conero. La moto è andata completamente distrutta. Sul posto è arrivata l’ambulanza della vicina Croce bianca di Numana a soccorrerlo. Il ragazzo è stato poi caricato su Icaro, atterrato poco distante, e portato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Le sue condizioni al momento non preoccuperebbero a tal punto da far temere per la sua vita, conferma il personale sanitario. Sotto choc il conducente dell’auto. I carabinieri hanno rilevato l’incidente e ripristinato la viabilità, intensa nel tratto in direzione mare. Non è affatto il primo incidente che avviene in quella frazione, anzi, se ne contano tantissimi già solo in questa estate.

L’ultimo proprio pochi giorni fa quando è rimasto coinvolto e ferito gravemente un altro giovane centauro. Protestano i residenti e gli automobilisti che quella strada la percorrono sempre per tornare a casa dal mare. Chiedono più sicurezza i primi e maggiori controlli sul traffico i secondi, spesso congestionato con file lunghissime.