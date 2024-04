Schianto al Viale tra moto e auto. Giovane ferito

Schianto al viale della Vittoria, ragazzo di 19 anni in ospedale. Attimi di paura, ieri, attorno alle 12.30, quando – per cause ancora in corso di accertamento – una moto e un’auto station wagon si sono schiantate all’altezza di via Orsi, nei pressi dei poliambulatori dell’Ast. Ad avere la peggio, un giovane di 19 anni che procedeva in moto verso piazza IV Novembre, in direzione Monumento quindi. Caduto a terra, con i pantaloni quasi interamente strappati a causa dell’impatto, è riuscito ad alzarsi da solo e a chiamare i soccorsi. Sul posto, per tutti gli accertamenti del caso, una pattuglia della polizia locale, che, nella ricostruzione del sinistro, ha anche eseguito l’alcoltest. Il ragazzo è stato medicato dai sanitari della Croce Gialla di Ancona e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per un sospetto trauma agli arti inferiori. Inevitabili ma contenute le ripercussioni sul traffico, anche in virtù del fatto che l’incidente è avvenuto a ridosso dell’uscita degli alunni dalle scuole e dell’ora di punta.

n.m.