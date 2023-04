Schianto all’incrocio: grave centauro 27enne

Giornata nera di incidenti ieri in Valmusone. L’ennesimo è stato rilevato verso le 15 allo svincolo per il centro commerciale Cargopier a Osimo Stazione, proprio dove nell’ottobre scorso è deceduta la 22enne Aurora Caruso al volante della sua auto all’uscita dal lavoro. Una moto e una Opel Corsa si sono scontrate per cause in corso di accertamento da parte della polizia Stradale di Senigallia. Stando alle prime informazioni, lo schianto sarebbe avvenuto mentre la Opel sembra fosse intenta a girare a sinistra, provenendo da Osimo, quando dal senso di marcia opposto sopraggiungeva la moto. Il centauro, 27enne osimano, è piombato sull’asfalto. Chiamato il 112, sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Gialla di Camerano con l’automedica di Osimo.

Poi dall’ospedale di Torrette si è alzato in volo Icaro da dove si è calato il medico con il verricello. Il centauro è stato quindi accompagnato sull’ambulanza di Camerano e trattato dall’équipe medica e infermieristica dell’eliambulanza. E’ stato trasferito sull’elicottero una volta stabilizzate le condizioni e trasportato in volo a Torrette con un codice rosso. Soccorsa anche l’automobilista, 54enne anconetana. Era l’ottobre scorso quando la giunta comunale aveva approvato il progetto di fattibilità tecnico economica della nuova rotatoria da realizzare proprio all’incrocio tra via Sbrozzola e la statale Adriatica e a febbraio è arrivato il parere positivo dell’Anas.

Un altro spaventoso incidente è stato rilevato in A14. E’ avvenuto poco dopo le 11, lungo il tratto autostradale in direzione Pescara, tra i caselli di Ancona Sud e Loreto-Porto Recanati. Un’auto, con a bordo due persone, si è ribaltata occupando poi la carreggiata intera, senza coinvolgere altri mezzi fortunatamente. Immediata la chiamata al 112 e l’arrivo sul posto di vigili del fuoco della centrale di Ancona, polizia Stradale e 118. In volo, partita sempre dall’ospedale di Torrette, anche l’eliambulanza per soccorrerli. I due occupanti, rimasti all’interno dell’abitacolo, sono poi stati estratti dai pompieri e affidati alle cure del personale medico e sanitario.

Entrambi i feriti sono stati quindi accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale regionale. Le loro condizioni non sono particolarmente gravi. Disagi sono stati riportati alla circolazione per il tempo necessario ad effettuare i rilievi e liberare la corsia rimasta occupata dal mezzo incidentato. Non si conoscono ancora le cause della perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, ferito come l’altro occupante appunto. Saranno i poliziotti ad appurarlo in queste ore.

Silvia Santini