Schianto frontale: auto si ribalta. In due finiscono all’ospedale

Si è verificato l’ennesimo incidente ieri mattina lungo la Strada dei Pali, la provinciale Bellaluce, all’incrocio con via Costa Bianca a Loreto.

E’ successo attorno alle 10 quando due auto, una 500 a bordo della quale viaggiava una 26enne di Loreto, si è scontrata con una Seicento al volante della quale si trovava un 82enne di Porto Recanati.

L’impatto tra i due veicoli, avvenuto allo stop, ha fatto sì che la vettura dell’anziano finisse poi per ribaltarsi dopo essere stata presa in piena.

A sirene spiegate sul posto sono intervenute le ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri del Norm della Compagnia di Osimo. I due feriti sono stati prima medicati sul posto e poi trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Il personale medico rassicura, le loro condizioni non sono preoccupanti e se la caveranno in pochi giorni. I disagi riportati alla circolazione sono stati inevitabili per il tempo necessario ad effettuare i rilievi necessari a ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e le responsabilità.

L’incrocio non è nuovo appunto a incidenti simili, anche gravissimi, tanto che le amministrazioni coinvolte si sono prese l’impegno per realizzare in loco una rotatoria che possa regolare il traffico e arginare il rischio di schianti che ogni giorno fanno temere per l’incolumità degli automobilisti di passaggio in quella zona di solito piuttosto transitata. L’opera poi è attesa da oltre 15 anni dai residenti e non solo.