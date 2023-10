Schianto frontale: resta incastrato un bimbo

Due incidenti in un giorno, coinvolto anche un bambino. Sono stati due i sinistri rilevati dagli agenti della polizia municipale nella giornata di martedì: il primo si è verificato poco dopo le 10 e 30 in via Capanna, all’altezza dell’ex Bar Memè, dove una Fiat condotta da un 69enne residente in provincia di Macerata ha investito una 53enne senigalliese che stava attraversando la strada. A dare l’allarme, alcuni testimoni che si trovavano sul posto è hanno chiesto l’intervento di un’ambulanza. Le condizioni della donna sono sembrate subito gravi, il personale medico, arrivato sul posto, dopo i primi accertamenti ne ha predisposto il trasferimento in ambulanza all’ospedale di Senigallia dove la 53enne è stata sottoposta ad accertamenti: la donna non versa in pericolo di vita. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale. Il traffico ha subito alcuni rallentamenti per consentire i soccorsi, ma anche a causa della chiusura di un tratto di viale Anita Garibaldi, necessaria per consentire il rifacimento del manto stradale.

Un altro incidente si è invece verificato attorno alle 18 sulla provinciale Corinaldese dove una Mercedes Classe A condotta da un 47enne residente a Corinaldo che procedeva in direzione mare-monte, giunto allo svincolo con la provinciale Corinaldese-Grazie, si è scontrato con una Peugeot condotta da una 73enne residente a Corinaldo, intenta a intraprendere la svolta a sinistra.

Le cause sono in corso di accertamento da parte della polizia municipale intervenuta sul posto per i rilievi. Paura per un bambino che viaggiava in auto con la nonna, che è stato estratto dal veicolo dai vigili del fuoco. Il piccolo è stato subito trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia con una delle due ambulanze che si è recata sul posto.

Sottoposto ad accertamenti, è stato dimesso poco dopo con alcune escoriazioni. Più grave la nonna che guidava l’auto ed ha riportato alcune fratture ed è stata trattenuta in ospedale. I pompieri, dopo l’intervento hanno messo in sicurezza lo scenario incidentale.

Numerose le ripercussioni sulla viabilità a causa della chiusura del tratto interessato all’incidente per consentire rilievi e soccorsi. Lunghe code si sono formate in prossimità dell’intersezione tra la provinciale Corinaldese e la provinciale Corinaldese – Grazie, due strade molto trafficate, soprattutto nelle ore di punta.