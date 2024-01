Schianto frontale: un 33enne in ospedale

Violento incidente stradale quello avvenuto nella tarda mattinata di ieri, lungo la provinciale 360 "Arceviese", nel comune di Ostra Vetere. Due auto hanno impattato semi frontalmente, uno dei conducenti, un 33enne di Ostra Vetere, è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari per le cure del caso prima del trasporto in ospedale, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza di luogo e veicoli e infine la polizia locale dell’Unione dei comuni "Le terre della marca senone" per i rilievi del caso. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte degli agenti. Rallentamenti si sono verificati ieri anche a Senigallia in via Giordano Bruno dove, poco dopo le 12, due auto hanno impattato tra loro.

Due giorni fa a finire nel mirino è stato invece nuovamente l’incrocio tra via Rosmini e via Capanna, dove si è verificato uno scontro tra due auto. All’origine del sinistro, ,la mancata visibilità in prossimità dell’incrocio a causa delle vetture parcheggiate. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti del Commissariato. La vettura che impediva la visibilità è stata regolarmente sanzionata. La scarsa visibilità nell’incrocio è un problema che i residenti fanno presente da tempo ma che al momento sembra non aver trovato soluzione.