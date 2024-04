Schianto in autostrada. Quattro feriti e una coda di quattro chilometri Incidente in A14 tra Ancona Nord e Loreto: coda di 4 km. Coinvolte due auto e un furgone, 4 feriti non gravi trasportati all'ospedale di Torrette. Dinamica in corso, possibile cambio di corsia causa dell'incidente.