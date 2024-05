Schianto tra auto e moto: grave 41enne

Ieri mattina si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto sull’arceviese nel tratto che collega Osteria di Serra de’ Conti ad Arcevia. A seguito del violento impatto il motociclista è caduto a terra privo di sensi, l’allarme è stato immediato: sono state due le ambulanze che si sono precipitate sul posto, una da Arcevia e l’altra da Sassoferrato con medico a bordo.

Dall’ospedale di Torrette si è alzata in volo l’eliambulanza, i sanitari, dopo averlo stabilizzato, ne hanno predisposto l’immediato trasferimento del centauro nel nosocomio regionale. L’uomo, un 41enne, versa in gravi condizioni. La moto e il mezzo, un fuoristrada, hanno riportato ingenti danni.

Danneggiato anche il cancello di un’abitazione che si trovava a poca distanza dal luogo dello scontro. I rilievi sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Il traffico lungo l’Arceviese è rimasto bloccato per lungo tempo, per consentire soccorsi e rilievi. Il tratto di strada è stato già più volte teatro d’incidenti, proprio per questo ne è stata segnalata la pericolosità. Un incidente che arriva a ventiquatt’ore di distanza di quello avvenuto alle 11, 30 di mercoledì in località borgo ribeca a Senigallia.