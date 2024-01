Schianto tra camion e bisarca: un ferito

Incidente tra camion e bisarca, poco prima delle 14 a Chiaravalle. E’ successo lungo via San Bernardo, nella curva che precede il cimitero già teatro in passato di incidenti anche gravi.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, sotto una pioggia piuttosto insistente, la bisarca che trasportava cinque auto e il camion si sono scontrati proprio in prossimità della curva.

La bisarca è uscita di strada e l’autista è rimasto incastrato nella cabina.

Allertato il 112, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Senigallia e di Jesi insieme a un’ambulanza del 118.

Il camionista, liberato da vigili del fuoco e sanitari dalle lamiere, tramite divaricatore e cesoie idrauliche. Adagiato sulla tavola spinale è stato medicato sul posto e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Ha riportato diverse lesioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

Strada chiusa per la messa in sicurezza e la rimozione del mezzo. Inevitabili i disagi riportati alla circolazione. Sul posto la polizia locale.