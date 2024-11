Sciopero generale, si tornerà a parlare della chiusura di Giano

Si tornerà a parlare della chiusura di Giano con 195 esuberi e del futuro delle cartiere oggi alla manifestazione regionale organizzata nella città della carta in occasione dello sciopero generale Cgil e Uil. Il corteo si formerà dalle 9,30 al Palaguerrieri, in via Beniamino Gigli e passerà poi per via Dante, Viale Zonghi e viale della Vittoria. Sono in programma vari interventi , tutti in piazza del Comune. L’introduzione è affidata a Claudia Mazzucchelli, segretaria generale Uil Marche, le conclusioni a Pino Gesmundo, segretario nazionale Cgil. Al centro le vertenze Beko e Fedrigoni ma le ragioni dello sciopero di oggi sono "legate alle scelte del Governo e dunque per cambiare la manovra di bilancio, aumentare salari e pensioni, finanziare sanità, istruzione e servizi pubblici, per investire nelle politiche industriali". L’appello ad aderire arriva da più parti: Fabriano Progressista, Movimento 5 stelle e Pd cittadini. Ad annunciare la sua presenza oltre al sindaco Daniela Ghergo anche il collega jesino Lorenzo Fiordelmondo.