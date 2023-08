Scomparsa da Servigliano da quattro giorni: telefonino ritrovato a Osimo

OSIMO

E’ scomparsa dalla mattina del 25 agosto e dal quel giorno nessuna l’ha più vista. Ore di angoscia per i familiari di Milena Ercoli, una donna di 51 anni residente a Piane di Falerone che vive con il compagno a Servigliano. La donna, intorno alle 7,30 di venerdì scorso, è uscita di casa, è salita sull’auto del compagno, probabilmente per raggiungere Montegiorgio dove, nel parcheggio dell’ospedale, è stata ritrovata la vettura abbandonata. Quando il fidanzato della donna non l’ha vista rientrare per pranzo, si è allarmato e ha avvisato i familiari della 51enne. Purtroppo anche loro non avevano notizie. Sono partite così diverse serie di chiamate verso il cellulare della donna che però è risultato irraggiungibile fino a quando, il giorno seguente, ha risposto una ragazza. La giovane aveva trovato il telefonino nella cassetta delle poste della sua abitazione di Osimo e lo aveva acceso augurandosi che, chi l’avesse smarrito, si facesse vivo. In effetti qualcuno si è fatto vivo, ma i familiari che, disperati, hanno appreso così che la 51enne potesse aver raggiunto Osimo per poi abbandonare il suo cellulare. I parenti hanno subito denunciato l’accaduto ai carabinieri, che hanno avviato le ricerche della donna e diramato la sua foto e le sue generalità a tutti gli uffici delle forze dell’ordine del posto e fuori regione. Al momento nessuno ha visto nulla e la situazione diventa sempre più angosciante ogni giorno che passa. Il cellulare è stato posto sotto sequestro e gli investigatori dell’Arma sono in attesa dell’autorizzazione del magistrato per poterlo sbloccare. E’ proprio dal telefonino che potrebbero arrivare la prime risposte sulla scomparsa della 51enne.