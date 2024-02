Sconfitta che brucia contro la Recanatese: "Meritavamo di più"

Sconfitta tra le mura amiche per la Primavera dorica contro la Recanatese, per 0-1. Eppure i ragazzi di mister Tumiatti hanno disputato un buon primo tempo, sbagliando anche un calcio di rigore con Useini, dopo un intervento scomposto di Napolitano su Wade Papa. Al 2’ del secondo tempo, su un traversone dalla sinistra, Pesaresi ha approfittato di un errore dell’estremo difensore biancorosso e ha depositato la palla in rete, è stato il gol che ha deciso la partita. Peccato per i baby biancorossi, perché la loro prestazione è stata assolutamente all’altezza della situazione.

"E’ difficile commentare una partita in cui avremmo avuto da recriminare anche se avessimo pareggiato – commenta mister Tumiatti –. Bisogna però riconoscere che ci vuole qualità per capitalizzare il poco che ti viene regalato. Gli avversari lo hanno fatto, complimenti a loro. Rimane una prestazione in cui ciò che abbiamo creato con applicazione e continuità di gioco non siamo riusciti a sfruttarlo. È giusto sottolineare un fatto: se sbagli tanto significa che crei tanto, continuiamo così e ci sarà il salto di qualità anche sotto questo aspetto. La fiducia è tanta, e non cambia anche dopo un risultato negativo".

Ancona Primavera: Pierandrei, Rosolani (15’ st Novelli), Antoniazzi (44’ st Pangrazi), Paglialunga, Bruzzechesse, Marchegiani, Wade Papa, Cingolani, Mazzoni (17’ st Amico), Useini, Girolimini (17’ st Ogiesoba). A disp. Ruzzi, Galeotti, Paoltroni, Grassi, Bambozzi, Bugari, Atzori. All. Tumiatti.