Scontro tra auto: in tre all’ospedale

Scontro tra auto, nel pomeriggio di martedì, in via Flaminia a Falconara. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia locale, una persona avrebbe perso il controllo del veicolo e ne avrebbe urtato un altro in transito. A quel punto si sarebbe ribaltato al centro della carreggiata. La carambola ha visto coinvolto anche un terzo mezzo fermo in sosta. Sul posto, oltre agli agenti del Comando falconarese, sono intervenuti i sanitati del 118 con ambulanza e automedica per consentire a tre feriti di ricevere le cure mediche. In totale sono state due le persone condotte al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette, dove per fortuna non sarebbero arrivate in gravi condizioni, ma ugualmente sottoposte agli accertamenti del caso. Presenti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza due veicoli alimentati a Gpl e, quindi, anche la zona circostante. Dopo la bonifica e la rimozione dei mezzi incidentati, la situazione è finalmente rientrata alla normalità. Il traffico, infatti, è rimasto paralizzato per svariati minuti, vista l’ora di punta (le 18 circa) e il luogo dove si è verificato lo schianto (non troppo distante dalla stazione).