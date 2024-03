Scooter contro un furgone: ferito grave

schianto ieri, attorno alle 13,45 in via del Castellano, all’altezza del bivio per Montacuto. Protagonisti un furgone e uno scooter. Ad avere avuto la peggio il conducente del mezzo a due ruote che, rimasto bloccato con una gamba sotto il mezzo, è stato liberato dagli operatori dei vigili del fuoco e successivamente preso in consegna dai sanitari per il trasporto in eliambulanza. L’intervento si è chiuso con la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. La dinamica dell’incidente è tuttora al vaglio dei carabinieri. L’impatto è stato frontale. Lo scooterista è stato sbalzato dalla sella ed è rovinato a terra, riportando un politrauma. Soccorso dalla Croce Gialla di Camerano e dal 118, è stato successivamente trasportato all’ospedale di Torrette con un codice rosso per dinamica. Le sue condizioni non sarebbero, per fortuna, preoccupanti.