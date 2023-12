Scoperchiato un palazzetto

Sventrata una parete laterale del PalaLiuti, la partite di campionato della Pallavolo Sabini Castelferretti trasferite al PalaBadiali e alla palestra Lombardi di Falconara. Chiusi i parchi pubblici e i cimiteri dopo un’ordinanza del sindaco Stefania Signorini. Raffica di interventi per alberi caduti in strada, e perfino nel cortile di una scuola, per tutta la giornata di ieri. Conseguenza del maltempo che, a Falconara, ha provocato criticità e disagi soprattutto in periferia. Si diceva del palazzetto castelfrettese: il forte vento ha letteralmente scoperchiato una porzione esterna dell’edificio, rendendolo inagibile e causando, dunque, il trasferimento delle sfide in programma in altre sedi. Sul fronte delle operazioni svolte in città, la Prof ha decretato l’apertura del Coc già dalla tarda serata di venerdì. Operai, Protezione civile, Polizia locale e vigili del fuoco sono intervenuti senza soluzione di continuità nelle vie Flaminia, Piemonte, Italia, Volturno, Caserme, La Costa, Marche, Lavoro, Palombina Vecchia e Ville per liberare le strade da rami, bidoni della spazzatura, segnaletica verticale (in genere pubblicitaria) o cornicioni. A Villanova un grande albero è caduto in mezzo alla carreggiata ed è stato rimosso. Così anche un’altra pianta che si è abbattuta nel cortile della scuola Alighieri di Falconara Alta. È rimasto bloccato anche l’accesso al parco del Cormorano per analoghi motivi. Nella seconda parte di mattinata, in via prudenziale, il sindaco Signorini che aveva già invitato i falconaresi alla massima prudenza, consigliando loro di non sostare in prossimità di potenziali fonti di pericolo, di evitare aree verdi e mettere in sicurezza quelle di propria competenza, ha firmato un’ordinanza per la chiusura temporanea dei parchi e dei cimiteri cittadini.

Giacomo Giampieri