Scorribande dei ladri. L’allarme dei residenti

Tornano dal pranzo di Pasqua e trovano il portone del condominio forzato probabilmente con una sbarra e seriamente danneggiato. È accaduto domenica nella zona dell’ex Smia, in via Cesare Anconetani, dove però i malviventi sono stati costretti a dileguarsi a mani vuote, forse perché disturbati. Sono stati diversi tra sabato e domenica i furti tentati o messi a segno tra Jesi e la Vallesina. I ladri hanno cercato di approfittare dell’uscita da casa di tante famiglie per entrare in azione e asportare gioielli, preziosi e denaro. Sabato sera hanno agito alla periferia in alcune zone di campagna già visitate la settimana precedente. A Serra de’ Conti i ladri hanno messo a segno alcuni furti in casa in via Molino, entrando per lo più dalle finestre. Magri i bottini, importanti i danni, più grande lo spavento per i residenti, che rientrando a casa hanno dovuto fare i conti con visite sgradite. L’allarme corre anche sui social network, dove in tanti esprimono la preoccupazione.