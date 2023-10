Scortato per portare la figlia al Salesi

Deve portare la figlia al Salesi, urgente, ma la sua auto rimane imbottigliata nel traffico. In suo aiuto è intervenuta una pattuglia della polizia che si trovava a passare in zona. Il soccorso è di lunedì, all’ora di pranzo. Gli agenti si trovavano in via Martiri della Resistenza per un controllo del territorio quando sono stati raggiunti da un uomo a piedi. "Aiutatemi, mia figlia sta male e devo portarla in ospedale ma qui è tutto bloccato". I poliziotti hanno cercato di aprire un varco ma non è stato semplice visto che era un orario di punta in cui stavano uscendo anche gli studenti da scuola, tutti diretti verso piazzale della Libertà. Con la sirena innescata e la paletta fuori dal finestrino gli agenti hanno fatto largo alla vettura del papà.