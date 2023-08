Scossa di terremoto a Senigallia: spavento alle 13.45 - Allerta sismica sulla costa marchigiana

"Una bella botta, breve ma intensa". Sono questi i commenti a caldo lasciati sui social ieri poco dopo le 13,45, orario in cui è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 al largo della spiaggia di velluto, con profondità di 11 chilometri. Il terremoto è stato avvertito anche da alcune persone che si trovavano all’interno dei centri commerciali e sono subito ricorse ai telefonini per informarsi sull’accaduto. Le app hanno dato l’intensità del sisma circa dieci minuti dopo la scossa. "Alluvione, terremoto, alluvione, terremoto ne usciremo vivi?" – il commento di un senigalliese sui social – dove c’è anche chi ha ironizzato sulla possibile pioggia di cavallette, attaccato da altri utenti che chiedono di rimuovere il post per evitare di allontanare i turisti. Sono state diverse le chiamate ricevute dai vigili del fuoco da alcune persone preoccupate, ma dopo la scossa non sono state avvertite scosse di assestamento. Da una prima ricognizione effettuata non si segnalano danni a cose o persone. Erano state tre le scosse registrate al largo della costa marchigiana nel giorno di ferragosto: la prima scossa di magnitudo 2.6 ed è stata rilevata alle 8,56, la seconda, di magnitudo 2.1 alle 9,23 e la terza di magnitudo 3.2 alle 9,56.